Tchad : le 1er décembre célébré sous le signe du deuil dans le Mayo-Kebbi Est

Le Tchad célèbre ce mercredi 1er décembre, la journée de la liberté et de la démocratie. À Ndjamena, une cérémonie de prise d’armes a eu lieu, à la Place de la Nation, et sur l’étendue du territoire national.



La province du Mayo-Kebbi a célébré cette journée à la Place de la Nation de Bongor, sous le regard du gouverneur de ladite province, Mahamat Zen Alhadji Yaya, avec à ses côtés, le secrétaire provincial du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) et les membres du bureau politique nationale.



Placée sous le signe du deuil, du recueillement, et célébrée pour la première fois sans son initiateur Idriss Deby Itno, la 31ème édition de l’anniversaire de la journée de liberté et de la démocratie a connu une mobilisation des militantes, militants et sympathisants du MPS, et de la population sortie nombreuse pour la commémoration. L’aspect festif de la manifestation a essentiellement été marqué par le défilé civil et la parade militaire.