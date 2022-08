Tchad : le 20 août, "chacun va diriger ses troupes vers le Palais du 15" (Masra Succes)

"Chacun va venir avec ses propositions (...) Chacun va diriger ses troupes vers le Palais du 15 janvier (...) pour remettre un mémorandum commun", détaille Dr. Masra. "Il leur reste neuf jours", prévient-il.



"S'ils ne nous écoutent pas, le 20 août nous irons vers le palais du 15 janvier leur dire de façon bienveillante et pacifique d'intégrer l'égalité et la justice. S'ils sont 1400 dans la salle, nous dirons que nous voulons être aussi 1400. Et s'ils s'entêtent comme Pharaon dont le cœur a été endurci, nous serons en droit de créer un nouveau dialogue, un nouveau gouvernement, une nouvelle armée et chacun n'aura qu'à respecter le cadre juridique de l'autre", affirme Masra Succes.