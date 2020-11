Tchad : le 26e anniversaire du décès de Cheikh Mahamat Yacoub Dabio commémoré

Le 26ème anniversaire du décès de cheikh Mahamat Yacoub Abdelwahid (Dabio) a été commémoré la semaine dernière au Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE) à N’Djamena, en présence notamment du vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), Cheikh Abdedaïm Abdallah. L’évènement a été marqué par la présentation d’un nouveau livre retraçant son parcours, la projection d’une vidéo-reportage et le témoignage d’un ancien collègue, Oustaz Youssouf Abdelsalam.



Oustaz Mahamat Yacoub Abdelwahid fut l’un des éminents théologiens musulmans et érudits du Saint-Coran au Tchad en général et plus spécifiquement dans le Ouaddaï géographique.