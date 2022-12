Tchad : le 4ème chef de canton de Kyabé intronisé

La cérémonie d'intronisation du 4ème chef de canton de Kyabé, Danaï Alexis Ganda, s'est déroulée ce 29 décembre à Kyabé, chef-lieu du département du Lac Uro.



C'est une première du genre, qu'une cérémonie riche en rites et en danses traditionnelles est organisée à Kyabé, avec comme slogan : « Union et vision partagée de la grandeur du peuple Sara Kaba ».



Le président du comité d'organisation, Gali Yokou Deko, a indiqué cette cérémonie a atteint sa grandeur, grâce au concours des fils et filles dudit département et de bien d'autres personnes. Le représentant du Conseil National de Transition, Tagui Bicky a félicité le 4ème chef de canton, pour sa brillante nomination à cette chefferie traditionnelle.



Il lui a demandé d'être un chef exemplaire, et d’être à l'écoute de sa population, tout en cultivant l'amour et la paix. Ceci pour une bonne gouvernance locale. Pour sa part, le sous-préfet de Kyabé, Yapé Barthélémy, a indiqué que désormais, Danaï Alexis est un auxiliaire incontournable de l'administration.



Il doit être un rassembleur et un homme avisé, prêt à écouter sa population. Installant le 4ème chef de canton de Kyabé dans ses fonctions, le secrétaire général du département du Lac-Iro, Madi Nayalta, a demandé à ce dernier de veiller à la protection et à la conservation du patrimoine coutumier, de concourir sous la direction des autorités compétentes, au maintien de l'ordre publique, à l'encadrement de la population et au développement économique, social et culturel du canton Kyabé.



Conscient de la tâche qui l'attend, le chef de canton de Kyabé, sa majesté Danaï Alexis Ganda, a promis à la population de faire de son mieux pour que règne la paix et la justice dans le canton Kyabé. Il faut noter que sa majesté Danaï Alexis, 73 ans, est marié et père de 10 enfants.



Cette cérémonie a été agrémentée par des danses traditionnelles Sara Kaba, telles que le Mbilé, le Holélé, le Balah, le Djai, le Bolo et bien d'autres.