Tchad : le 7e arrondissement de N'Djamena en session budgétaire de l'exercice 2020

La session budgétaire de l'année 2020 de la commune du 7ème arrondissement s'est ouverte ce samedi 4. avril 2020. A l'ordre du jour est inscrit "l'examen et l'adoption du projet de budget primitif pour l'exercice 2020."



Le budget s'élève en recettes et en dépenses à 2,096,175,000 Fcfa contre 1,587,000,000 Fcfa l'année dernière, soit une légère hausse de 509,175,000 F CFA (24%).



Madame Elsepo Akodmo, maire de la commune du 7ème arrondissement, a exhorté les conseillers à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de faire un travail de qualité pour relever le défi du développement de cette commune.



"Je réitère mon appel pieux qui est celui de mettre de côté nos divergences afin de espoir à notre population. J'ose espérer que c'est avec diligence et lucidité que vous examineriez et adopteriez le Projet de Budget Primitif pour l'exercice 2020 car cela dépend de notre crédibilité", a-t-elle expliqué.