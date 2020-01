Tchad : le 9ème Congrès de l'UJT lancé à Bongor

"L’honnêteté et l’objectivité"



Officiant le lancement du congrès, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissein a déclaré que la thématique de l'évènement interpelle tous les professionnels des médias, au regard de l’évolution technique et technologique mais surtout du contexte quelque fois contraignant qui exige des journalistes une prudence et une vigilance afin d’éviter de tomber dans le traquenard dressé sur le chemin de la complexité du métier.



Selon lui, l'UJT doit, pour renforcer ses valeurs, être une véritable école de civisme et de citoyenneté, une sorte de creuset où les journalistes viennent se ressourcer et évaluer la part de leur responsabilité et de leur contribution ainsi que le rôle qu’ils jouent dans la construction et la consolidation de la nation tchadienne.



« J'insiste sur la prudence puisque dans l’exercice de votre profession, vous devez savoir que la liberté de la presse n’est pas seulement la liberté de ceux qui l’exercent mais également de ceux pour qui, elle est exercée. Toute autre forme de liberté de la presse serait une liberté d’indifférence et traduirait un manque de responsabilité sociale. C’est pourquoi, il vous est exigé pour rester professionnel et s’épanouir dans le monde de la presse, d’observer l’honnêteté et l’objectivité », a recommandé le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



Les congressistes vont débattre sur différentes thématiques à savoir : « le journaliste face à l'enjeu du terrorisme et à la violation des droits humains » et « l'union sacrée autour du métier ».



L'élection des nouveaux membres du bureau exécutif de l'UJT aura lieu demain, samedi 18 janvier 2020.