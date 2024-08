Tchad: le BEN/SET célèbre deux de ses membres propulsés à l'échelle internationale

Cette cérémonie visait à célébrer deux membres du SET qui ont été propulsés à l'échelle internationale dans la lutte syndicale. Il s'agit de Mme Djikoloum Moudalbaye Mbatikodjal, nommée Vice-présidente du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation, et de Mme Nekarmbaye Hélène, nommée Secrétaire Générale régionale de l'Afrique au bureau exécutif mondial de l'éducation.



Ces nominations font suite à un séminaire international qui s'est tenu du 29 juillet au 2 août 2024, réunissant 1390 participants, et au cours duquel les deux femmes représentaient le SET.



Le représentant du Ministre de l'Education Nationale et de la Promotion Civique a salué la réussite de ces deux femmes tchadiennes, prouvant ainsi le dynamisme des femmes dans le pays.



Le Secrétaire Général du SET, M. Mbaïriss Ngartoïdé Blaise, a déclaré que grâce à ces nominations, le SET est propulsé à l'échelle internationale.



Pour marquer l'événement, le SET a décerné des attestations de reconnaissance à ces deux membres pour avoir fait rayonner le syndicat à l'international.