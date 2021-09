Tchad : le BET "à l'écart" des stratégies d'adaptation aux changements climatiques

Dans le souci de prendre en compte le grand BET (Borkou-Ennedi-Tibesti) dans le cadre du projet Plan national d'adaptation aux changements climatiques (PNA) qui ne concerne que les zones sahéliennes et soudaniennes au détriment des quatre provinces du BET et afin d'éviter les aléas climatiques, les délégués d'agriculture, d'élevage, de l'environnement, de la pêche et du développement durable, ont adressé une correspondance au ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable.



La correspondance précise que cette inquiétude a été exprimée lors du lancement du projet à Mongo du 21 au 26 juillet 2020 ; les délégués du développement rural des quatre provinces ont menacé de quitter la salle. Mais le représentant du Programme des Nations-unies pour le développement (PNUD) a calmé les esprits en promettant de revoir le projet. "Or, force est de constater que rien n'a été fait depuis un an", mentionne la correspondance.



Les délégués ont également fait savoir au ministre les préjudices que ce phénomène peut entraîner sur la vie des populations et leurs ressources naturelles.