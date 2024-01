Tchad: le BIT forme des cadres de l'ONAPE dans la méthodologie GERME

Cette formation, initiée par le BIT, vise à doter 20 cadres de l'ONAPE d'outils pour la création d'entreprises afin d'accompagner la stratégie d'appui à l'amélioration de l'employabilité des jeunes par le biais de l'entrepreneuriat durable. Du 26 janvier au 4 février 2024, les participants auront l’occasion d’acquérir ces compétences essentielles.



La formation mettra particulièrement l’accent sur les techniques et les connaissances nécessaires pour soutenir les jeunes entrepreneurs dans leur processus de création et la gestion durable de leurs entreprises. Le Coordonnateur Général National du BIT, Monsieur Laoula Roland, encourage vivement les participants à être actifs et à engager des débats constructifs autour des différents outils que le formateur aura à partager avec eux.



Abakar Chidi Djorkodeï, Directeur Général de l’ONAPE, se réjouit quant à lui du choix porté sur leur institution pour bénéficier de cette formation. Il exprime également sa gratitude envers le BIT pour son appui multiforme dans la promotion de l’emploi au Tchad.



Cette initiative vise avant tout à permettre aux agents qualifiés travaillant au sein même de l’ONAPE de pouvoir former eux-mêmes les jeunes entrepreneurs ainsi que suivre leur évolution lors du processus compliqué qu'est la création d'une entreprise. Il est clair que cette formation jouera un rôle crucial dans le renforcement du tissu entrepreneurial local et contribuera significativement au développement économique du pays.