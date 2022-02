Tchad : le BNFT améliore ses services pour le paiement de la LVO

Le Bureau national de fret terrestre (BNFT) informe les opérateurs économiques et transporteurs que le paiement de la lettre de voiture obligatoire (LVO) se fera désormais par versement ou virement du montant de la redevance sur son compte bancaire ouvert à cet effet.



La directrice générale du BNFT, Rayhana Adam Saleh, précise que le règlement s’effectue contre remise d’un bordereau, auprès des différentes agences d’Ecobank du Tchad pour compter du 1er mars 2022.



Les agences du BNFT du Tchad concernées sont celles de N’Djamena, Moundou, Sarh et Abéché. Les postes concernés sont ceux de Goudji, Chagoua, Ngueli, Gare Routière de N’Djamena, le Poste de Belaba, Sortie Nord et la Gare Routière d’Abéché, étant donné la disponibilité des banques dans ces lieux.



Pour la fluidité des opérations, les versements pour le BNFT seront mis en priorité dans les différentes agences d’Ecobank.



Au niveau des agences du BNFT de Douala et de N’Gaoundéré au Cameroun, la bancarisation débutera le 15 mars 2022.



Les sociétés de transport routier sont invitées à se mettre en règle vis-à-vis des textes réglementant le transport routier en République du Tchad.