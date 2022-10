Tchad : le Barreau s’inquiète d’un procès expéditif après les violences de Mangalmé

Le président du Conseil de l'Ordre des avocats du Tchad, Me Djerandi Laguerre Dionro, a condamné le 12 octobre, les violences meurtrières survenues récemment dans le département de Mangalmé, province du Guera. Une centaine de personnes ont été arrêtées après les violences meurtrières dans le département de Mangalmé.



Parmi ces personnes, 27 ont été reconnues coupables à l'issue d'un jugement le 8 octobre. Elles ont été transférées le 9 octobre, à bord d'un avion militaire, vers la capitale et incarcérées à la maison d'arrêt de Klessoum.



Le Barreau du Tchad se dit surpris par l’organisation d’un procès expéditif à Mongo, pendant que les magistrats ne sont pas en activité et dans des conditions qui ne rassurent nullement des garanties d’une bonne justice, tant pour les victimes que pour la défense.



Selon le procureur de la République Brahim Ali Kolla, les 27 personnes ont été reconnues coupables des faits d'incendie volontaire, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu, coups et blessures volontaires et mortels.



« Une affaire de cette nature ne saurait être jugée avec une telle rapidité, sans instruction sérieuse. Mieux, le Barreau s’interroge sur ce qui constituerait l’urgence à organiser un tel procès avec des magistrats triés pendant cette période de cessation de leurs activités et un jour non ouvrable », affirme Me Djerandi Laguerre Dionro.



Le Barreau du Tchad rappelle au gouvernement et aux acteurs judiciaires que « la justice n'est pas un jeu et la fonction de juger doit être prise au sérieux, surtout lorsqu'il s'agit d'une affaire pénale de cette nature ».