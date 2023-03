Tchad : le Batha célèbre la Journée Internationale des Femmes avec un défilé festif

Le rideau est tombé sur les festivités marquant la fin de la 33ème édition de la SENAFET/JIF, placée sous le thème : « Femme, sécurité, justice, paix et réconciliation pour un Tchad égalitaire ».



La cérémonie, riche en couleurs, a eu lieu sur la place Marty Hassa Djamous d'Ati, en présence du gouverneur de la province du Batha, le général de brigade Djimta Ben-Degon. Des motions de remerciements et des recommandations ont été présentées par les femmes aux plus hautes autorités du pays, alors que des attestations de remerciement ont été remises.



A cette occasion, le gouverneur Djimta Ben-Degon a remercié le comité d'organisation pour la réussite de la Semaine Nationale de la Femme qui a été lancée le 1er mars 2023. A cette occasion, différentes activités enrichissantes ont permis aux femmes d'échanger, de se rencontrer et d'acquérir de l'expérience.



Djimta Ben-Degon a également souhaité une bonne fête de la Journée Internationale des Femmes 2023 à toutes les femmes, en particulier celles du Batha. Il a assuré que les recommandations seraient transmises aux plus hautes autorités de la République.



Un défilé de plusieurs groupements, associations féminines, femmes de différentes ONG et institutions de la province, ainsi que des élèves de différents établissements de la ville, a eu lieu.