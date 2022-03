Tchad : le Batha entend renforcer sa gouvernance locale et stimuler son économie

Lançant officiellement le projet, le gouverneur a souligné qu'il entre en droite ligne avec la vision de décentralisation esquissée par les autorités de la transition. Djimta Ben Dergon n'a pas manqué de remercier l'Union Européenne pour ses efforts continus en faveur des communes de la province du Batha et surtout sa contribution à la commune d'Oum-Hadjer à travers les projets PASOC et Al Inkaz.



Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de financement du programme d'appui à la gouvernance au Tchad sur financement de l'Union Européenne. L'objectif général est de consolider l'État de droit et les institutions démocratiques au Tchad.



Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa kaïdallah, a souligné que ce projet est un apport capital pour la province du Batha.