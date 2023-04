Tchad : “le Batha est une zone d'élevage par excellence”

Le vendredi 31 mars, une délégation missionnaire du ministère de l'élevage et des productions animales s'est rendue très tôt le matin à Amdimelidj, une localité d'abreuvement des animaux située à 20 km d'Ati, chef-lieu de la province du Batha. L'objectif de cette visite était de sensibiliser les éleveurs sur l'importance de la vaccination et du marquage en masse. Selon la délégation, vacciner un animal, c'est préserver une richesse. Le vaccin immunise l'animal et lui garantit une bonne santé jusqu'à la mort. Il protège également les petits qu'il mettra au monde.



Le Batha compte un grand nombre d'animaux, avec 5 821 bovins et 927 têtes d'ovins et de caprins, selon le recensement général des éleveurs (RGE). Avec un cheptel aussi important, la province occupe la première place dans le classement national de l'élevage au Tchad.