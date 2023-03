Tchad : le Batha face aux défis de la "refondation"

Les chefs des unités administratives doivent faire face au défi de la refondation d'un Tchad uni et réconcilié, dans l'objectif de garantir la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique dans la province du Batha et d'organiser le référendum constitutionnel.



Le général de brigade Djimta Ben-Degon, gouverneur de la province, a rappelé que les assises de la conférence, pendant la seconde phase de transition, sont une occasion unique pour la refondation du pays. Cette refondation exige des actions urgentes et efficaces pour produire des résultats escomptés.



Pour insuffler une nouvelle dynamique, le gouverneur demande à ses collaborateurs de mettre un terme à toutes les formes de conflits et de se concentrer sur les activités de développement de la province. Cela inclut notamment la création de comités de prévention et de règlement des conflits, le respect de la hiérarchie qui est parfois malmené en raison de nos comportements et de verdicts rendus à tort, la tenue régulière de réunions sur les recettes, la sécurité, la santé et d'autres domaines sensibles, l'amélioration des recettes car malgré les potentialités, la province n'arrive pas à supporter ses charges, il est nécessaire de faire un état des lieux des finances et de prendre des mesures appropriées pour booster les recettes qui connaissent une déperdition sans pareil. En outre, il est important d'initier des activités de brassage pour les jeunes, les femmes et les autres couches de la population afin de les sensibiliser à la nécessité de s'unir et de collaborer.



Malgré les progrès réalisés, les violences, les abus et les discriminations subis par les populations continueront à faire de nombreuses victimes si nous n'adoptons pas des approches locales innovantes pour faire face aux différents conflits, qui ne sont pas perdus de vue par le gouverneur.