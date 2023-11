Tchad : le Batha favorise l'unité et le développement à travers un match de football

Dans le cadre de la promotion de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble, la coalition des organisations de jeunes de la province du Batha a organisé un match de football à Fitri. Ce match, qui s'inscrit sous le thème "Une jeunesse unie au service du développement de la province du Batha", a opposé les équipes d'Ati du département du Batha-Ouest et d'Ambasatna du département du Fitri, ce dernier l'emportant 1 à 0.



AbdelAziz Abakar Zakaria, président du comité d'organisation, et Alkhali Mahamat Nour, membre de la coalition, ont remercié les autorités et la population de Fitri pour leur participation à cet événement. Ils soulignent l'importance du football comme moyen de combattre la violence et les conflits, unifiant les communautés autour d'un objectif commun.



Le représentant du sous-préfet de Fitri, lors du lancement du match, a insisté sur l'importance de l'implication de tous dans l'harmonie sociale. Il a exprimé sa gratitude envers la coalition des organisations de jeunesse et M. Djibrine Andja Assileck pour leurs efforts en faveur de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble dans le Batha.