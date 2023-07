TCHAD

Tchad : le Batha instaure un comité pour gérer les ressources minières

Alwihda Info | Par Hassan Djidda Hassan - 22 Juillet 2023

Ce 22 juillet 2023, le gouverneur de la province du Batha a présidé la réunion de mise en place d'un comité provincial de gestion des ressources minières, qui vise à assurer l'accès aux recettes minières pour chaque citoyen et contribuer au bien-être économique et social des populations. Cette initiative répond aux besoins de développement local et constitue un défi pour la province du Batha, où certaines personnes ont du mal à bénéficier des revenus issus de l'exploitation des mines.