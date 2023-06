Tchad : le Batha veut renforcer la réponse aux crises dans la province, à travers le CPA

Pendant deux jours, les membres du Comité Provincial d'Action du Batha seront formés et leurs capacités locales renforcées pour une meilleure préparation face aux situations de crise. Cette formation vise également à améliorer l'organisation de la réponse aux crises au niveau de la province.



Alkhali Abdoulaye, responsable du Programme du Projet REPAR/CARITAS, a souligné que l'Organisation Pays de Caritas Suisse au Tchad soutient techniquement et financièrement les ONG nationales pour la planification et la réalisation de projets de développement. Selon lui, cet atelier vise à renforcer les capacités du CPA dans l'évaluation des catastrophes et des inondations saisonnières dans le Batha.



Lors de l'ouverture officielle de l'atelier, le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, représentant le Gouverneur, a salué l'initiative visant à recycler les membres du CPA sur les méthodologies d'évaluation rapide multisectorielle. Il a souligné que cet atelier s'inscrit dans la politique gouvernementale de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Il a donc encouragé les participants à suivre attentivement cette formation afin de s'approprier les méthodes qui leur seront communiquées pour une utilisation efficiente.