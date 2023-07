Tchad : le Bloc Fédéral du Moyen-Chari appelle à la mobilisation citoyenne pour la fédération

Le 22 juillet 2023, une mission du Bloc Fédéral, dirigée par Djelassem Donangmbaye Félix, a tenu un point de presse à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. L'objectif était de sensibiliser les militants à se faire recenser et à voter en faveur de l'Etat Fédéral lors des élections.



Dès le début de la conférence, Djelassem Donangmbaye Félix a évoqué la mauvaise gestion du pays depuis la mise en place de la transition. Il a souligné l'abondance d'injustice et la frustration du peuple tchadien face à cette situation. Selon lui, les décrets de nominations et les arrêtés de recrutement sont largement favorables à certains, accentuant ainsi le sentiment d'injustice.



Le chef de mission du Bloc Fédéral a également déploré que les résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif, qui auraient permis aux Tchadiens de choisir entre l'État Unitaire et l'État Fédéral, aient été ignorées. C'est dans ce contexte qu'il a appelé avec insistance tous les militants, sympathisants et membres des partis politiques fédéralistes de la province du Moyen-Chari à s'engager activement dans l'opération "Un citoyen, une carte électeur".



Le recensement électoral débutera le 24 juillet, et Djelassem Donangmbaye Félix encourage vivement la population à se faire recenser massivement et à obtenir leur carte d'électeur. Il appelle à une sensibilisation accrue dans les villages et les communautés locales afin de permettre une participation massive lors des élections. L'objectif est de contrôler le processus électoral et de faire face à toute tentative de fraude électorale.



Cette mobilisation citoyenne vise à défendre l'État Fédéral et à exprimer les aspirations du peuple tchadien pour un système politique plus équitable et représentatif de leurs intérêts.



Fin de la conférence de presse avec l'appel à l'action pour l'Etat Fédéral, lancé par Djelassem Donangmbaye Félix, chef de mission du Bloc Fédéral.