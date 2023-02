Tchad : le CAHPH/MC commémore la 31ème édition de la Journée consacrée aux handicapés

Le Cadre d’Action Humaniste des Personnes Handicapées du Moyen-Chari (CAHPH/MC), a commémoré ce 07 février 2023 à Sarh, la 31ème édition de la Journée Nationale des Personnes Handicapées (JONAPH).



Placée sous le thème « Le rôle de la transition dans la recherche de solutions inclusives et durables, pour un Tchad accessible aux personnes handicapées », cette 31ème édition a vu la présence d’une centaine de personnes vivant avec un handicap, venues des quatre départements de la province du Moyen-Chari.



Le président dudit Cadre, Ouya Bassou Boula, a précisé que l’objectif de cette Journée vise à inciter les handicapés de la province du Moyen-Chari, à avoir le moral haut pour se battre, pour une participation socio-économique et de leur autonomisation.



Il n’a pas manqué de souligner qu’avec le recrutement de 5000 jeunes à la fonction publique, la majorité des personnes handicapées sont exclues. Pour ce fait, il plaide auprès des plus hautes autorités du pays d’avoir un œil particulier sur la question des personnes handicapées diplômées qui, aujourd’hui, sont laissées à leur triste sort.



Le coordonnateur du Consortium pour la Promotion des Initiatives et du Développement, Ganda Beni Djabou, a indiqué que si son institution a bien voulu accompagner le CAHPH du Moyen-Chari, c’est parce qu’elle a vu aujourd’hui que beaucoup de personnes handicapées de la province du Moyen-Chari contribuent d’une manière ou d’une autre, au développement de la province, à travers des activités génératrices de revenus.



Présent à cette cérémonie, le préfet du département du Bahr-Koh, Ramadan Djasria, représentant le gouverneur, a notifié que la Journée Nationale des Personnes Handicapées a été instituée par l’État tchadien depuis le 6 juin 1994. Et l’institution de cette Journée vise à promouvoir positivement la question du handicap, pour ainsi attirer l’attention de la population sur les maux dont souffrent cette couche de la population.



En tant qu’autorité de la province du Moyen-Chari, il a assuré son total soutien aux activités du Cadre d’Action Humaniste des Personnes Handicapées de la province du Moyen-Chari. Ceci dans le but de favoriser la participation sociale des personnes handicapées pour envisager un développement inclusif.



Il faut noter que plusieurs activités sont prévues pour célébrer cette Journée. Il s’agit entre autres, d’une conférence-débat axée autour du thème central, d’une formation en éducation financière et d’une parade dans les grandes artères de la ville de Sarh.