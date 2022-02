Tchad : le CAJPDET appelle la jeunesse à soutenir les autorités de transition

La plateforme du mouvement des jeunes dénommée "Collectif d'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (CAJPDET) a animé un point de presse ce 19 février.



Le président du CAJPDET, Mahamat El-Mahdi Abdramane, exhorte la jeunesse tchadienne à soutenir les plus hautes autorités, "celles mêmes qui ont mis le pays sur le rails du développement et ont fait du Tchad une nation émergente". Il rappelle que 39% des sièges sont accordés à la jeunesse au Conseil national de transition (CNT).



Le CAJPDET condamne les événements survenus à Abéché et à Sandana. Il adresse ses condoléances les plus émues aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés de ces tragédies.



Mahamat El-Mahdi Abdramane réitère son appel à l'endroit de tous les partis de la majorités présidentielle, les organisations des femmes, des jeunes ainsi qu'à toutes les forces vives de la nation à soutenir le CMT dans sa marche en vue de l'avenir et du devenir radieux du pays de Toumaï.



À travers ses actions, le CAJPDET entend apporter sa contribution à réconciliation, la paix, le vivre ensemble et le développement socio-économique.