Tchad : le CAJPDET appelle le gouvernement à agir contre la pénurie artificielle de carburant et de gaz

En réaction au récent accord de paix, il a souligné que le gouvernement montre sa détermination à pacifier la zone de Miski, et que le CAJPDET reste optimiste quant à la contribution du Comité d'Auto-défense de Miski au processus de réconciliation, de paix, de vivre-ensemble et de développement socio-économique.



Le président du CAJPDET a également félicité le Président de Transition pour son engagement en faveur de la paix et du vivre-ensemble, et a appelé le gouvernement à prendre ses responsabilités pour résoudre la pénurie artificielle de carburant et de gaz butane qui sévit à N'Djamena et dans certaines agglomérations du pays. Il a accusé certains commerçants de mauvaise foi d'être à l'origine de cette situation.