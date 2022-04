Tchad : le CAJPDET appelle les jeunes à considérer les enseignants comme des pères

N'Djamena - Le Collectif d'action pour la paix, le développement et I'émergence du Tchad (CAJPDET) a sensibilisé le 9 avril les élèves de lycée technique industriel dans l'enceinte de leur établissement sur la culture de la paix, de l'amour et du vivre ensemble en milieu scolaire et universitaire, en présence des responsables de l'établissement.



À travers son initiative, le CAJPDET entend lutter contre "certains comportements déviants observés ces derniers jours dans des établissements scolaires" et "cultiver la tolérance, l'amour, entretenir la camaraderie et le brassage", explique Mahamat El-Mahadi Abdramane, président national du collectif.



"L'avenir du Tchad vous appartient, vous êtes le fer de lance de la patrie. Le gouvernement a mis gracieusement à disposition des élèves, des enseignants formés ainsi que des bâtiments scolaires et des livres", selon Mahamat El-Mahadi Abdramane.



Il dit croire en la promesse du chef de l'État de faire intégrer 5000 jeunes à la fonction publique cette années, ce qui permettra de renforcer le déploiement des enseignants scientifiques sur l'ensemble du territoire au profit des établissements.



Le leader du CAJPDET exhorte les jeunes à considérer les enseignants comme leurs seconds pères géniteurs. "L'école n'est pas un ring mais un lieu de brassage et d'apprentissage. Nous vous exhortons à être patients, tolérants, humbles et doux car vous êtes les futurs cadres de ce pays", a conclu Mahamat El-Mahadi Abdramane.