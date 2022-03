Tchad : le CAJPDET dans les lycées pour encourager la bonne utilisation des réseaux sociaux

Les élèves ont été invités à la patience, la tolérance, l'humilité et la douceur au quotidien. Le président du CAJPDET, Mahamat El-Mahadi Abdramane, a souligné que l'école est un lieu d'apprentissage et de socialisation pour apprendre le savoir, le savoir-vivre et le savoir-être. "Il faut considérer vos enseignants comme vos seconds pères géniteurs. L'école n'est pas un ring mais un lieu de brassage et d'apprentissage", a-t-il dit.



Pour Mahamat El-Mahadi Abdramane, les élèves prendront demain la destinée du pays et doivent dès maintenant s'adonner à un bon usage des réseaux sociaux.



"Avec les réseaux sociaux, le monde tend à devenir un village planétaire. Certains jeunes utilisent les réseaux pour cultiver la haine, le manque de tolérance, voire véhiculer des informations erronées et dénuées de tout fondement. Ceux qui se laissent entrainer naïvement sur ce terrain sont toujours en conflit avec la loi", a relevé Mahamat El-Mahadi Abdramane.



​Le collectif salue les actions du gouvernement de transition pour parvenir au dialogue national inclusif ainsi que celles en faveur de la jeunesse.