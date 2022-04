Tchad : le CAJPDET demande aux jeunes de ne pas tomber dans le piège de la haine

À cette occasion, Mahamat El-Mahadi Abdramane a mis en garde contre l'utilisation abusive et à d'autres fins des réseaux sociaux. "Les réseaux sociaux constituent un trait d'union entre les citoyens d'un même pays et rapprochent davantage les peuples du monde entier", a dit le président national du CAJPDET.



D'après lui, "certains jeunes utilisent les réseaux pour cultiver la haine, le manque de tolérance, voire véhiculer des informations erronées et dénuées de tout fondement".



Mahamat El-Mahadi Abdramane exhorte les jeunes à ne pas tomber dans les pièges. "Ceux qui se laissent entrainer naïvement sur ce terrain sont toujours en conflit avec la loi", a-t-il indiqué.



Le CAJPDET prône une phase de transition apaisée et inclusive.