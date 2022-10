Tchad : le CAJPDET estime que des jeunes ont été "naïvement" trompés par des "aventuriers" le 20 octobre

Le CAJPDET s'indigne du fait que "des jeunes, notamment des diplômés sans emploi, des étudiants, des élèves, des cireurs, des ouvriers et autres conducteurs de moto-taxis se soient retrouvés naïvement derrière ces aventuriers sans foi ni loi. Plusieurs personnes ont trouvé la mort et d'autres blessés resteront handicapés".



"Certains politiciens, tapis dans l'ombre, cherchent à tout prix à plonger notre pays dans le chaos. Face à une telle dérive, nous nous interrogeons sur le comportement de certains responsables politiques qui ont un agenda caché en manipulant les jeunes. Le Tchad est un État de droit, la justice fera son travail. Tous les auteurs et complices de cette situation dramatique répondront de leurs actes", déclare Mahamat El-Mahadi Abdraman.



Le CAJPDET entend apporter sa contribution dans la quête de la paix, du vivre-ensemble et du développement, notamment en accompagnant les autorités de transition.



Mahamat El-Mahadi Abdraman demande aux partis politiques et associations suspendus par le gouvernement d'accepter de s'asseoir à la table des négociations et de privilégier le dialogue. Selon lui, le dialogue est "l'occasion ultime aux fils et filles de notre cher et beau pays, d'enterrer définitivement la hache de guerre et de se tourner résolument vers la bataille contre le sous-développement et la misère".