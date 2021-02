Tchad : le CAJPDET estime que la condition du peuple a été améliorée durant le quinquennat

Le président national du Collectif d'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (CAJPDET), Mahamat El-mahdi Abderamane, a appelé jeudi ses militants, les partis de la majorité présidentielle, les organisations des femmes et des jeunes à "dire oui pour la candidature du Maréchal pour son 6e mandat".



Mahamat El-mahdi Abderamane estime que pendant son règne, Idriss Deby a pu améliorer la condition du peuple tchadien sur le plan sécuritaire, sanitaire, alimentaire et éducatif.



"Fidèle à lui même, le maréchal du Tchad nous a fait le serment de garantir la sécurité de ses compatriotes, mais également de donner la possibilité à chaque tchadien de se nourrir, de se soigner, de s'éduquer, d'entreprendre, d'avoir un logement décent, d'accéder à l'eau potable, à l'énergie, de s'exprimer, de penser et de circuler librement. Cinq années après, les promesses ont tenu leurs fleurs", assure Mahamat El-mahdi Abderamane.



Il estime qu'un 6e mandat permettra "d'assurer un avenir et un devenir radieux pour le pays de Toumaï".