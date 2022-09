Tchad : le CAJPDET « regrette » la place des jeunes au présidium du Dialogue

Le Collectif d'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (CAJPDET) a animé un point de presse relatif au Dialogue national inclusif, ce 1er septembre 2022, à la Maison des médias de N'Djamena.



Le président du CAJPDET, Mahamat El-Mahadi Abderamane, a indiqué que la communication de ce jour a pour objet de rassurer l'opinion nationale et internationale, de leur engagement, leur disponibilité et leur volonté, à apporter leur contribution, si modeste soit-elle, aux côtés du Conseil militaire de transition, dans sa quête permanente de recherche de la réconciliation, de la paix, du vivre-ensemble et du développement socio-économique.



80% des politico-militaires qui étaient autrefois en exil ont regagné le bercail, a-t-il ajouté. Le Collectif se dit très inquiet, quant à la tournure que prennent les travaux du Dialogue national, ouverts le 20 août 2022, et qui avancent à pas de caméléon.



Selon le président du CAJPDET, le président du présidium, les deux vice-présidents ainsi que les rapporteurs sont des cadres hautement qualifiés, expérimentés et dévoués. C'est pourquoi, le Collectif plaide pour leur maintien à leurs postes. Toutefois, le CAJPDET demande à la plénière de revoir la composition du bureau du présidium, en tenant compte de son caractère inclusif.



Une place de choix doit être faite aux différentes corporations qui ont été oubliées, dit-il. Il s'agit notamment des ADH, des partenaires sociaux, des différents ordres de profession, notamment, les avocats, les médecins, les architectes, les leaders religieux, les femmes et les jeunes.



Parlant justement des jeunes, Mahamat El-Mahadi Aberamane a souligné que ceux-ci constituent 70% de la population active et occupent au sein du présidium, le poste de carillonneur, autrement dit, de planton. Ce qui n'est pas normal, selon lui, et son association regrette amèrement cela.



Pour Mahamat El-Mahadi Abderamane, la convergence des points de vue entre le gouvernement de transition du Tchad et le gouvernement qatari, a permis l'organisation du pré-dialogue avec les mouvements politico-militaires depuis le 23 mars 2022 à Doha au Qatar. Ce pré-dialogue était l'occasion ultime au Tchad, d'enterrer définitivement la hache de guerre, et de se tourner résolument vers la bataille contre le sous-développement et la misère, a-t-il relevé.