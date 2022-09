Tchad : le CCMSR demande la libération des militants des Transformateurs

Le mouvement rebelle CCMSR a dénoncé ce 3 septembre une répression sanglante et sauvage dont sont victimes les militants du parti Les Transformateurs, à la suite de l'arrestation d'au moins 84 personnes et le quadrillage du siège du parti à la veille d'un meeting.



Le CCMSR condamne très fermement les arrestations arbitraires et exige la libération immédiate des militants du parti. Il apporte "son soutien total et appui aux Transformateurs actuellement détenus ou recherchés".



Ibrahim Goudja Ahmat, coordinateur à la communication du mouvement CCMSR, exhorte la communauté internationale, l’Union Africaine et la France en particulier, à prendre des mesures fortes vis-à-vis de la junte.