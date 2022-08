Tchad : le CCMSR évoque une « réorganisation stratégique inter-mouvements armés »

Le mouvement politico-militaire, Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR), a réagi ce 9 août, à la signature la veille de l'accord de paix de Doha avec une quarantaine de mouvements.



N'étant pas signataire de l'accord, le CCMSR salue le « courage et l'abnégation » des tendances de l'opposition armée qui ont rejeté l'accord. Le mouvement qualifie l'accord de « honteux ».



Par ailleurs, le mouvement dénonce une « énième tentative d'achat de conscience et de détournement de l'esprit du peuple, en vue de le distraire ».



Selon Issa Ali Youssouf, secrétaire général du CCMSR, le mouvement est disposé à travailler avec tous les acteurs opposés à l'accord pour « faire renaître l'espoir d'une alternance démocratique, en délogeant cette junte qui terrorise la population tchadienne par la force des armes ». Le mouvement appelle ses combattants à « enterrer les divergences stériles, les rivalités insensés et destructrices ».



Il propose la mise en place d'un organe qui aura pour objectif de fédérer et faciliter une réorganisation stratégique inter-mouvements armés, en collaboration avec tous les acteurs de la vie politique tchadienne.



Il faut rappeler que le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby a réitéré lundi son appel aux mouvements non signataires, afin qu'ils rejoignent l'accord de paix de Doha.