TCHAD Tchad : le CCMSR suspend sa participation aux pourparlers de Doha

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Avril 2022





Le président du CCMSR, Rachid Mahamat Tahir Daleh, a annoncé ce 31 mars la lourde décision de la suspension de la participation du mouvement au pré-dialogue qui se déroule actuellement à Doha dans l’Etat de Qatar.



“Après concertation avec tous les membres des organes du haut commandement du mouvement, cette lourde décision a été prise afin d’éviter de donner le sceau

d’approbation au dialogue national avec une junte militaire au pouvoir qui parallèlement entreprend des actions qui laissent présager un agenda caché animé des mauvaises intentions”, affirme le CCMSR.



En effet, cette décision difficile est prise pour les raisons suivantes :



La junte militaire au pouvoir a invité un grand nombre de groupes de faux-opposants fictifs qui sont en réalité des éléments de l’actuel régime au Tchad et dont on n’a appris l’existence qu’à l’inauguration du sommet de Doha. Le but de cette manœuvre étant de noyer la voix des vrais groupes politico-militaires libérateurs du Tchad avec une présence armée réelle sur le terrain afin que la junte au pouvoir puisse imposer un accord à leur avantage.

L’absence d’agenda pour le dialogue préliminaire constitue une défaillance organisationnelle grave. En effet, l’absence de calendrier défini ou de programme clair établi pourra faire perdurer indéfiniment le pré-dialogue sans atteindre l’objectif escompté.

Le refus de la junte militaire au pouvoir de revoir les dispositions de la charte de transition qui accorde trop de pouvoir au chef de ladite junte militaire.

La violation de la trêve durant la période de pourparlers de paix. Nous avons constaté des mouvements suspects près des emplacements de nos troupes

dans les zones de Kouribougri et de Tanoua et le déploiement des forces supplémentaires dans des zones stratégiques le long de la frontière.

Le refus de la junte militaire de clarifier sa position en esquivant la question essentielle sur la non-participation de certaines personnes aux premières

élections après la transition. En effet, la non-participation aux membres des institutions affiliées à l’autorité de transition (le CMT ou le gouvernement de transition) aux élections après la transition est la condition sine qua non pour assurer une élection libre, transparente et crédible. Or la

procrastination de ce point fondamental par la junte témoigne leur mauvaise foi dans la résolution des conflits au Tchad.

Tous ces points relatés reflètent la fourberie d’une junte militaire qui ne cherche qu’à piéger les combattants de la liberté dans le seul but de s’éterniser au

pouvoir. Sur la base de tous ces points, le Conseil du Commandement Militaire pour le

Salut de la République (CCMSR) a décidé de suspendre sa participation au dialogue préparatoire et de demander des éclaircissements ainsi que des

garantis de ses partenaires de confiance notamment les médiateurs qataris, l’UA et l’ONU avant de décider de reprendre le pré-dialogue ou, au contraire,

se retirer définitivement.



“A compter de la date de cette décision, nous tenons pour responsable le conseil militaire au pouvoir de la situation actuelle et les conséquences qui en découleront, résultant de leur manque de sérieux et de leur mépris du sort de la nation”, indique le mouvement.





Dans la même rubrique : < > Tchad : une nouvelle unité de la gendarmerie "engagée sur le terrain" contre l'insécurité Tchad : les lauréats professionnels maintiennent la pression et refusent le concours d'intégration Tchad : le PCMT et Laoukein Médard se sont entretenus à Moundou Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)