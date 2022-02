Tchad : le CEDPE célèbre son 4ème anniversaire ce 10 février à N'djamena

Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), a organisé le 4ème anniversaire de sa création, ce jeudi 10 février 2022 à N'djamena.



Dans son allocution de circonstance, le Dr Ahmat Yacoub Dabio, président du CEDPE, a rappelé que le 30 janvier 2018, le ministre Ahmadaye Bakhit, l'un des précurseurs, a signé l'acte de naissance du CEDPE, avec l'autorisation de fonctionner de cette structure associative, indépendante et apolitique.



« C'est le lieu de présenter, au nom de tous les membres, de tous les chercheurs et de l'ensemble des usagers du CEDPE, et à mon propre, nos vives et sincères reconnaissances », a déclaré le Dr Ahmat Yacoub Dabio. Par la suite, le président du CEDPE a dressé le bilan des quatre ans d’intenses activités menées, en indiquant quelques réalisations, à l’exemple de la mission de profiling des désengagés de Boko Haram, envoyée en septembre 2019 au Lac Tchad.



Le centre organise des formations et des conférences-débats, dans le cadre de la gestion et de la prévention des conflits. En octobre et décembre 2021, 190 personnes ont été formées à Abéché, Bol, Moundou, Doba et N'djamena. Le CEDPE publie également des études et des revues scientifiques trimestrielles. Il est aussi membre d'un réseau des organisations de la société civile du Bassin Lac Tchad, sur le projet de réinsertion socioprofessionnelle de 15 000 personnes qui sera présenté aux autorités tchadiennes et aux partenaires. Le centre est doté d'une bibliothèque professionnelle.



Il faut rappeler que le CEDPE a initié le Prix national de la paix (PNP), attribué à quelques personnalités et autorités sur le plan national, comme Ahmdaye Bakhit, Younous Ibédou du CTDH et Mahamat Ahmat Alhabo, ministre récompensé pour son combat de la justice. Par ailleurs, des prix de reconnaissance ont été décernés au personnel du centre et au journal en ligne Alwihda info.