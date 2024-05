Tchad : le CEDPE désigne un intérimaire à sa tête, jusqu'à l'élection d'un nouveau président (AG)

1. Le CA tient à remercier le bureau exécutif du CEDPE pour les activités qu'il a menées et dont l'objectif est la prévention des conflits et la promotion des valeurs démocratiques ;



2. Le CA condamne la campagne de dénigrement entreprise contre l'institution et appelle à la retenue et au soutien des activités que mène le CEDPE en faveur de la paix et de la stabilité ;



3. Le CA réitère que le CEDPE est une organisation apolitique et indépendante, et que ses études scientifiques sont loin de satisfaire tout le monde ;



4. Le CA réfute catégoriquement les allégations mensongères, sans fondement, selon lesquelles le CEDPE est soutenu financièrement par la France et l'Union européenne. Le CEDPE n'a jamais reçu d'assistance de la France, de l'Union européenne ou même de l'État tchadien ;



5. Le CA apporte un soutien formel au président de l'Institution Dr. Ahmat Yacoub Dabio ; grâce aux efforts qu'il a consentis, le CEDPE est devenu un fleuron dans la sous-région et ailleurs ;



6. Le CA, après étude de la situation actuelle, a approuvé par consensus le retrait provisoire de la direction du CEDPE du Dr. Ahmat Yacoub Dabio et la désignation de Mme Achta Mahamat Hassan pour assurer l'intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau président ;



7. Le CA donne son accord pour prolonger la fermeture des locaux du CEDPE jusqu'au lundi 27 mai 2024, et demande à l'équipe de continuer à travailler en distanciel ;



8. Afin de ne pas donner l'occasion à ceux qui cherchent délibérément à ternir l'image du CEDPE, le CA demande à l'équipe de s'abstenir de toute déclaration officielle.



Pour le Conseil d’Administration

Le porte-parole

Mahamat Abdelsamam Ibed



Fait à N'Djamena, le 11 mai 2024