Tchad : le CEDPE dévoile une étude sur le nexus Climat, Sécurité et Environnement

Dr Ahmat Yacoub Fabio, président du CEDPE, a souligné que la présentation de ce rapport vise à stimuler une analyse approfondie et à le renforcer grâce à la contribution d'intervenants nationaux et internationaux. Il a également fait remarquer que le changement climatique est un facteur qui peut exacerber les conflits en contribuant aux tensions sociales et politiques.



Axel Omgba, Attaché de programme au Pôle Paix et Stabilité de l'OIF, a reconnu l'intérêt du rapport provisoire mais a recommandé des améliorations pour renforcer sa rigueur scientifique. Ces recommandations incluent l'examen des recherches antérieures pour établir la pertinence de la contribution du CEDPE, l'intégration des travaux d'organisations internationales et régionales, la vérification des affirmations par des sources fiables, l'unification des méthodes de référencement, l'élargissement de la portée géographique de l'étude, la mise en avant de la problématique climat-sécurité, l'évaluation de l'impact des enjeux sécuritaires sur l'environnement et le climat, ainsi que la cartographie des zones de conflits pour mieux comprendre les enjeux.