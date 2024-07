Tchad : le CEDPE forme la société civile sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent

En prélude à la table ronde qui sera organisée le 11 juillet 2024, le Centre d'Etudes pour le Développement et la Prévention de l'Extrémisme (CEDPE) a organisé ce jeudi 04 juillet, au sein de son siège, une formation sous le thème : « quels sont les indicateurs de détection des conflits ? Comment prévenir et lutter efficacement contre l'extrémisme violent au Tchad ? »



Cette formation avait pour but de sensibiliser les jeunes et les acteurs de la société civile sur la prévention et l'extrémisme violent au Tchad. II est important de rappeler que le Centre a été créé en 2018.



Dans son discours du lancement, le vice-président de ce Centre, Ibrahim Moussa Youssouf, explique qu'en 2016, le Tchad était classé 34èmesur 36 pays les plus affectés par le terrorisme, selon l'indice mondial de terrorisme (Institute for Économics and peace, rapport de 2017).



Cette position reflète particulièrement les effets immédiats et sous-jacents de l'extrémisme violent et de l'insécurité dans les pays frontaliers. Si le vivre- ensemble est à la fois un objectif, et une mesure de prévention pour garantir la paix et la non-violence dans une société, il est évident que cela doit impliquer toutes les couches sociales, sans distinction.



En effet, le vice-président a souligné également que le CEDPE, dans sa mission de prévention des conflits, s'intéresse également à la formation des jeunes dans la prévention des conflits, et la lutte contre l'extrémisme violent. C'est pourquoi il a jugé utile d'organiser une intitulée : « Comment prévenir et lutter efficacement contre l'extrémisme violent au Tchad ? ».



Cette formation ciblera principalement les jeunes et les organisations de la société civile. En 2018, le CEDPE a profilé 2 554 désengagés de Boko-Haram, à la suite d’une mission effectuée sur le terrain, dans la province du Lac-Tchad, et qui a duré un mois, indique le vice-président.



Ibrahim Moussa Youssouf explique que l'objectif spécifique de cette formation était de sensibiliser les jeunes et acteurs de la société civile, promouvoir les valeurs démocratiques et la cohabitation pacifique, à travers des actions concrètes contre l'extrémisme violent, encourager l'engagement actif des acteurs et des jeunes dans la consolidation de la paix et la promotion de la cohésion sociale au Tchad, assurer une compréhension approfondie des indicateurs de détection des conflits parmi les participants, afin de renforcer les capacités de prévention et de réponse face à l'extrémisme violent.



La formation de deux jours vise à atteindre plusieurs objectifs clés, parmi les jeunes et les acteurs de la société civile, le but recherché étant la tenue des campagnes de sensibilisation proximales visant à informer et mobiliser les citoyens, pour prévenir et combattre l'extrémisme violent au Tchad.



A cette occasion, les participants sont sensibilisés aux défis cruciaux liés à la prévention des conflits et à la lutte contre l'extrémisme violent, non seulement au Tchad, mais aussi dans une perspective transfrontalière.