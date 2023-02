Tchad : le CEDPE "fortement préoccupé" par la situation des droits humains au Nord

Des vidéos effrayantes de scènes violentes ont été diffusées sur les réseaux sociaux, donnant l'impression que cette région est devenue un No Man's Land sans autorité. La torture est une violation des droits universels de l'Homme et ne peut en aucun cas être justifiée. Il est temps de mettre en place une justice forte, indépendante et compétente pour faire respecter la loi.



Le CEDPE invite les autorités à abandonner l'approche militaire qui n'a jamais résolu les problèmes. Seul un dialogue ouvert et équitable peut amener l'ordre. Le CEDPE encourage également les citoyens tchadiens à faire preuve d'esprit civique et de tolérance pour éviter tout discours déstabilisant susceptible de conduire à des actes extrémistes.



Après 63 ans de vie républicaine, le Tchad a encore beaucoup à faire pour devenir un pays stable et paisible. Le CEDPE invite les Tchadiens à aspirer à un changement pour un avenir meilleur, fondé sur une quiétude sociale réelle.