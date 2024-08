Tchad : le CEDPE initie une formation pour renforcer les capacités en matière de protocole

Sous le haut patronage du ministère des Affaires étrangères, le Centre d'Études pour le Développement et la Prévention de l'Extrémisme (CEDPE) organise depuis le 28 août 2024, une formation dans le but de renforcer les capacités des professionnels en matière de bonne organisation et de gestion efficace du service de protocole.



La formation abordera des thèmes essentiels tels que la préparation d'événements, la gestion des audiences, la préséance, et les règles de courtoisie diplomatique. Conscient des effets négatifs de la méconnaissance des codes protocolaires, le CEDPE a jugé nécessaire de mettre en place ce programme pour renforcer les compétences des administrateurs publics et des acteurs du secteur privé.



Dans son discours d'ouverture, le vice-président du Centre d'Études pour le Développement et la Prévention de l'Extrémisme, Brahim Moussa, a rappelé le rôle fondamental que joue le protocole dans un État, en tant qu'outil de mise en ordre et de diplomatie.



Il a souligné les efforts consentis par les autorités de l’État pour renforcer les capacités des agents publics. Cependant, il a également noté que le protocole et les usages diplomatiques restent un défi majeur à relever, nécessitant la contribution de toutes les structures non étatiques dans une stratégie de prévention des conflits.



L'objectif de cette formation est d'initier les participants à la préparation et à l'organisation d'événements dans un cadre national, d'apprendre les techniques de gestion des audiences, de savoir aménager une salle de réunion, d'acquérir les compétences nécessaires pour les protocoles épistolaires et l'usage des titres officiels, de se familiariser avec la préséance officielle et la préséance de courtoisie, et de maîtriser les règles et usages protocolaires et diplomatiques.



Il convient de rappeler que cette formation vise à offrir un programme intensif à ceux qui participent à l'organisation d'événements à caractère diplomatique, notamment les déplacements des membres du gouvernement.



La formation est dispensée par Hassana Djidda Abdoulaye, diplomate, auteur, et enseignant à l'ENA du Tchad, ancien chef du protocole d'État et de la présidence de la République, spécialiste des crises et post-conflits, et expert en pratique diplomatique, protocole et étiquette.