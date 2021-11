Tchad : le CEDPE installe un point focal pour la réintégration dans le bassin du Lac

La cérémonie d'installation du point focal du réseau pour la réintégration inclusive dans le bassin du Lac Tchad, a eu lieu ce mardi 23 novembre 2021 au CEDPE à N'djamena. Le représentant du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), Ibrahim Moussa Youssouf, souligne que les quatre pays riverains du Lac Tchad connaissent des niveaux de crises sans précédent, exacerbés par des actes de violence répétés, perpétrés par des groupes extrémistes.



Pour lui, ces crises ont aggravé l'instabilité et ralenti la croissance économique dans une sous-région confrontée, tout au long de son histoire, à une succession de défis en matière d'environnement et de développement. Ibrahim Moussa Youssouf rappelle que le CEDPE ne se limite pas seulement aux études, à la recherche, à la recherche et à la prévention de l'extrémisme, mais il contribue également à la promotion de l'information scientifique, communicationnelle et à la réinsertion.



La prévention de l'extrémisme, a estimé le représentant du CEDPE, consiste à prendre en charge l'encadrement des enfants dès le bas âge, en les introduisant aux écoles des programmes de sensibilisation, à travers lesquels, ils doivent apprendre la culture de la paix, le dialogue, la tolérance, le savoir-vivre, la reconnaissance de la valeur la dignité humaine au-dessus de toutes considérations. Le coordonnateur du CEDPE, point focal du réseau, affirme que le CEDPE, désigné pour représenter le Tchad pour la coordination des activités du réseau, regroupe les organisations de la société civile qui font dans le domaine de la prévention de la radicalisation, de l'extrémisme violent, de la promotion de la paix et du vivre ensemble.



Le réseau est mis en place par Idriss Abdelkerim Foudoussia, président du Conseil d'administration, expert en planification et membre de l'Association pour l'action humanitaire et le développement durable.