Tchad : le CEDPE met en avant des solutions face aux conflits intercommunautaires

La table-ronde a été animée conjointement par Dr. Ahmat Yacoub Dabio (président du CEDPE et expert en gestion des conflits), Pr. Avoksouma Djona, (enseignant-chercheur et président du parti politique Les Démocrates), Emmanuel Nadingar (ancien premier ministre), Abdelkerim Ahmadaye Bakhit (président du Conseil économique, social, culturel et environnemental), Kebir Mahamat Abdoulaye (économiste, politologue), Ibrahim Moussa Youssouf (vice-président du CEDPE) et Tamita Djidingar (président des associations de chefs traditionnels du Tchad), sous la modération de Mamadjibeye Nako (juriste et politologue).



Après le mot d’ouverture par le représentant du premier ministre de transition, une brève présentation du CEDPE, son axe d’intervention et ses réalisations, Tamita Djidingar a relevé que les causes des conflits intercommunautaires sont liées à l’accès à la terre, à l'eau, aux aspects socio-politiques, à la croissance démographique et aux créations injustifiées de chefferies traditionnelles (chefs de canton sans terre).



Pour sa part, Pr. Avoksouma Djona a affirmé qu’il n’y a pas de conflits agriculteurs-éleveurs au Tchad, ni de problème Nord-Sud ; parce que les vraies sources des conflits sont connues de tous. Pr. Avoksouma s’est interrogé en ces termes : "qui arme les paysans pour qu’ils s’entretuent ? Le problème du Tchad c’est l’instrumentalisation, la mal-gouvernance", a déploré l'homme politique.



Abdelkerim Ahmadaye a relevé qu’on ne peut endiguer les conflits intercommunautaires tant qu’il y a des ingérences sur les résolutions des conflits « agriculteurs-éleveurs ».