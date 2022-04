Tchad : le CEDPE n'exclut pas d'envoyer une équipe de facilitateurs à Doha

Le Centres d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE) se dit prêt à envoyer une équipe de facilitateurs à Doha pour tenter de rapprocher les points de vue des deux parties (comité spécial chargé des négociations et politico-militaires).



Interrogé par Alwihda Info, le chargé de communication du CEDPE, Agassiz Baroum, s'est refusé d'apporter plus de détails sur cette proposition. Il a toutefois laissé entendre qu'il ne s'agit pas d'une équipe de négociateurs mais d'une petite équipe de facilitateurs, de cinq experts et d'ajouter que le cedpe est une structure indépendante et apolitique qui a l'habitude d'être sollicitée dans la sous région.



Vendredi, le CEDPE a appelé au report du dialogue national inclusif et à une accélération du pré-dialogue avec les mouvements politico-militaires.



Le centre dit ''regretter que les autorités soient restées sourdes aux propositions du CEDPE pour sauver le processus qui se trouve sur la mauvaise voie”.