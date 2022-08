Tchad : le CEDPE ne participera pas au Dialogue

Dans un communiqué de presse signé par son président, le Dr Ahmat Yacoub Dabio, le Centre d'études pour la prévention de l'extrémisme (CEDPE), une structure indépendante et apolitique, a décidé de ne pas participer au Dialogue national inclusif, prévu le 20 août prochain.



Cette décision a été prise pour trois principales raisons.



D’abord, le CEDPE dont deux membres sont affectés depuis février au CODNI, à la demande de ce dernier, n’a jamais été associé ni de près ni de loin à aucun volet d’ordre organisationnel. Par ailleurs, ses représentants n'ont été invités que le jour où le rapport technique a été présenté aux médias ;



En deuxième lieu, le CEDPE considère qu'un nombre significatif de partis politiques et d'organisations de la société civile qui ne sont pas proches du gouvernement, sont exclus de l'organisation du dialogue ;



Enfin, le CEDPE a constaté avec regret que les détenteurs du pouvoir ont imposé unilatéralement des quotas, sans prendre en compte les voix appelant à leur révision.



Par conséquent, « le CEDPE qui a espéré que le processus du dialogue, malgré ses imperfections, puisse être l’occasion de promouvoir les valeurs démocratiques au Tchad, constate avec regret que les divisions politiques restent encore béantes et elles ne sont pas de nature à contribuer à atteindre l’objectif principal qui est la réconciliation nationale et l’ouverture d’une nouvelle page dans un pays meurtri par six décennies d’instabilité ».



Cela étant, le CEDPE continue à respecter son statut apolitique et indépendant, et regrette de ne pas pouvoir prendre part au dialogue dont les ingrédients ne sont pas encore réunis, selon lui.



Enfin, il appelle néanmoins les autorités compétentes à repousser pour quelques jours le dialogue, afin d’écouter les griefs formulés par les autres tendances qui ne sont pas proches du pouvoir.