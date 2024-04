Tchad : le CEDPE organise un grand débat présidentiel avant les élections

Le CEDPE, think tank indépendant et apolitique, organise le "Grand Débat" le 24 avril, rassemblant les candidats à la présidentielle du 6 mai 2024.



Le débat se tiendra au siège du CEDPE et durera deux heures, de 9H à 11H. Il sera structuré autour de présentations individuelles où chaque candidat disposera de 5 minutes pour argumenter son programme, suivi d’une session modérée de questions-réponses. Trois modérateurs expérimentés assureront la fluidité du débat et le respect du temps imparti.



Parmi les objectifs, il s'agit d'offrir aux candidats une occasion de présenter clairement leurs engagements et plans d'action, de faciliter un dialogue direct entre les candidats et les citoyens, renforçant ainsi la confiance dans le processus électoral, et de promouvoir les valeurs démocratiques par l'exercice d'un débat public et respectueux.



Les places sont limitées et la réservation est obligatoire pour assister à cet événement crucial.



Le débat se veut être un sismographe politique, captant et diffusant les propositions concrètes des candidats, permettant ainsi aux électeurs de comprendre précisément les enjeux et les solutions proposées par chaque candidat.



Le "Grand Débat" vise à créer un espace de discussion ouvert et équilibré, crucial pour aborder les défis et les opportunités du Tchad de manière constructive. Les résultats attendus incluent une meilleure compréhension par les électeurs des positions des candidats, une participation électorale plus informée, et un renforcement de la culture démocratique dans le pays.