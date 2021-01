Tchad : le CEDPE remet une base de données sur les désengagés de Boko Haram au gouvernement

N'Djamena - Une délégation du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) a remis officiellement jeudi à la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, une importante base de données sur les désengagés de Boko Haram.



En remettant la base de données à la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, le CEDPE explique avoir respecté les termes de la convention signée avec l'Organisation internationale des migrations (OIM).



"Nous souhaitons que le ministère puisse sécuriser et exploiter cette base de données d'environ 16.000 pages concernant environ 2500 désengagés de Boko Haram", explique Dr. Ahmat Yacoub, président du CEDPE.