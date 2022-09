Tchad : le CEDPE renforce les capacités de la société civile dans la prévention des conflits

Le Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE) a organisé ce jeudi, un atelier de formation à l’endroit de 40 membres de la société civile sur le thème : « renforcement des capacités de la société civile dans la technicité de la prévention des conflits intercommunautaires et la promotion du dialogue ».



L’atelier a lieu au siège dudit Centre sis à N’djari, dans le 8ème arrondissement de la capitale Ndjamena. L’atelier sera animé par deux experts, à savoir : le président du cabinet Senghor Consulting, et Abdoulaye Harouna, point focal du Réseau des organisations de la société civile du bassin du Lac Tchad qui vient du Niger, et Brahim Moussa, vice-président du CEDPE.



En lançant l’atelier, le président du CEDPE, Dr.Ahmat Yacoub Dabio a rappelé que, depuis bientôt cinq ans, son organisation participe à la prévention et à la gestion des conflits pour une paix durable au Tchad, dans la sous-région et à travers le monde.



« Avec une équipe pluridisciplinaire et des experts internationaux, le Centre mène des activités de sensibilisation sous des formes variées : des études, des recherches se matérialisant par diverses missions de terrain, à travers le pays et des sondages ; des publications d’articles par le biais de notre revue scientifique Salam, des synthèses d’actualités en matière de conflits régulièrement publiées dans notre site internet et par le biais de nos pages sur les réseaux sociaux ; des tables rondes à l’exemple de celle d’il y a deux jours à l’hôtel Radisson ; des conférences-débats ; et enfin, des formations, à l’image de celle pour laquelle nous nous sommes réunis actuellement», a-t-il expliqué.



Dr Ahmat Yacoub Dabio a précisé que cette formation amènera les participants à mieux appréhender les indicateurs de ces conflits intercommunautaires, la stratégie de leur prévention et de leur résolution, la promotion du dialogue, mais aussi, poursuit-il, loin d’éluder un élément incontournable, à savoir les réseaux sociaux et leurs enjeux quant à cette gangrène de notre société.



Il rappelle en outre que, la position des participants en tant que membre de la société civile fait d’eux des personnes d’action, œuvrant exclusivement sur la base des initiatives citoyennes pour l’intérêt général du Tchad. « J’espère que cette formation vous permettra de sortir mieux outillés encore convaincus dans votre combat contre les conflits intercommunautaires et intracommunautaire, notamment parmi les sensibilisations continues et de la manière la plus large possible », a-t-il soutenu.



Enfin, le président du CEDPE, Dr Ahmat Yacoub Dabio a remercié ses partenaires en occurrence le NED pour avoir permis de mener à bien, les activités de son organisation.