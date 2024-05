Tchad : le CEDPE se mobilise pour une utilisation responsable des réseaux sociaux

Ce 2 mai 2024, au Centre d'Étude de Développement et de Prévention des Extrémismes (CEDPE), les leaders de la société civile ont lancé une formation sur le rôle des réseaux sociaux, dans la prévention du dialogue en période électorale.



Dans son allocution, le vice-président du CEDPE, Ibrahim Moussa Youssouf, souligne que ces dernières années, le contexte sécuritaire est dominé par la recrudescence des conflits de tout genre, notamment les conflits intercommunautaires, les conflits agriculteurs/éleveurs, les tensions politiques et le terrorisme. Le Tchad traverse une période cruciale de son histoire.



La gestion de cette situation doit passer par la voie de la sensibilisation des communautés sur la question du vivre ensemble, de la cohabitation pacifique et du respect de la diversité, afin de garantir la stabilité et la paix au Tchad.



Malgré la période de transition sensible, mettant en priorité la sécurité et la cohésion sociale, l'équipe dirigeante a pu organiser le dialogue, dont une résolution parmi tant d'autres, a débouché sur l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle constitution, permettant de mettre en place deux organes : le Conseil Constitutionnel et l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGES), afin d'organiser les élections et publier les résultats futurs.



À cet effet, Ibrahim Moussa souligne également les efforts consentis par les autorités de transition, dans le cadre du renforcement et de la consolidation de la paix. Les réseaux sociaux restent toujours un défi majeur à relever.



La mauvaise utilisation des réseaux sociaux affecte le tissu social et crée des problèmes de cohabitation pacifique, entre les différentes communautés, générant des sentiments de mépris et de haine. Ainsi, en plus des efforts de l'État, la contribution de toutes les structures non étatiques s'avère primordiale dans la stratégie de prévention du dialogue en période électorale.



Le CEDPE se penche donc sur cette problématique en apportant sa contribution, à travers la formation des acteurs de la société civile.