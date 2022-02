Tchad : le CEDPE se penche sur les défis et solutions pour prévenir l'extrémisme violent

La conférence a été animée par un panel composé de Dr. Ibrahim Moussa Youssouf, enseignant-chercheur et vice-président du CEDPE, Josiane Dawatoye, experte en gestion de conflits et Mbainamadji Romain, doctorant en sciences politiques, face à une assistance composée majoritairement, des chercheurs, étudiants et élèves.



Dr. Ibrahim Moussa Youssouf a axé son exposé sur la définition de l'extrémisme violent. Selon lui, "l'extrémisme violent consiste à promouvoir, encourager ou commettre des actes pouvant mener au terrorisme et qui visent à défendre une idéologie, prônant une suprématie raciale, nationale, ethnique, religieuse ou s'opposant aux valeurs et principes fondamentaux de la démocratie".



Pour lier cette définition à l'extrême crise actuelle de conflits intercommunautaires que connaît le Tchad et surtout pour solutionner, Ibrahim Moussa Youssouf souligne qu'il faut un dirigeant visionnaire qui investit dans le capital humain à haute valeur ajoutée afin de trouver un rendement positif et durable pour mettre fin à ces désordres. Il trouve insensé d'envoyer à chaque incident communautaire les fils de la localité concernés, sans une moindre expérience en matière de gestion des conflits pour régler le différend.