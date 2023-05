Tchad : le CEF désigne son candidat pour représenter le Tchad à un concours interrégional

Le Centre d'employabilité francophone (CEF) de N'Djamena, une agence de l'Université de la Francophonie (AUF), organise la deuxième édition du concours interrégional "Mon idée, mon entreprise" pour sélectionner le candidat qui représentera le Tchad au concours interrégional du Cameroun. L'événement aura lieu le 10 mai 2023 au Rectorat de N'Djamena.



Le but de ce concours est de promouvoir l'entrepreneuriat dans les milieux universitaires. La direction régionale de l'AUF pour l'Afrique centrale, les Grands Lacs, l'Ouest, l'Australie et l'Océan Indien s'associe pour organiser cet événement qui s'adresse aux étudiants des établissements membres de l'AUF et vise à leur offrir l'opportunité et les moyens de transformer leurs idées en projets d'entreprise.



Le Centre d'employabilité francophone de N'Djamena a attribué trois prix parmi les sept candidats retenus pour la finale. Les lauréats qui représenteront le Tchad au niveau régional au Cameroun sont Togde Gildas Le Djimbaye, Moudine Ouadjonré François et Adama Djibrine Mahamat.



Le jury a désigné Togde Gildas Le Djimbaye, promoteur du projet "Unité de production et de transformation du souchet au Tchad (ODD2)", comme le candidat idéal pour représenter le Tchad au niveau de l'Afrique centrale, plus précisément à Douala, au Cameroun.



Le promoteur du projet de transformation du souchet, communément appelé "Siguet", indique que son équipe est préoccupée par la culture, l'entretien et la transformation du Siguet en différents aliments tels que le pain, l'huile et des jus qui sont bénéfiques pour l'organisme.