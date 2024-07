Tchad : le CEFODEV célèbre l'obtention du baccalauréat par le non-voyant Madiadoum Sosthène

Ce jeudi 25 juillet 2024, le Centre d'Education et de Formation pour le Déficient Visuel et Voyant (CEFODEV) a organisé une conférence de presse, suite à l'obtention du baccalauréat avec la mention bien, du non-voyant Madiadoum Sosthène.



L'objectif principal de cette conférence était de mettre en lumière l'histoire inspirante et remarquable du non-voyant Madiadoum Sosthène, et également célébrer cette réussite qui est le fruit d'une détermination exceptionnelle de ce jeune homme, malgré les défis qu'il a eu à affronter.



Le responsable du Centre, Noubadoum Rimadoum Mayengar explique que la réussite de leur élève Madiadoum Sosthène, qui a obtenu la mention bien au bac de cette année, le tout premier non-voyant à décrocher cette mention, est une preuve éclatante de l'efficacité et de la qualité de l'enseignement dispensé au CEFODEV.



II indique également qu'il est louable de noter que le CEFODEV offre un encadrement compétent et dynamique, ainsi qu'un environnement propice pour l'épanouissement des pensionnaires non-voyants qui se révèlent être des élèves disciplinés et brillants.



« Son succès est une source d'inspiration et démontre que le handicap ne doit pas être un obstacle à la réussite académique », a-t-il souligné. Le directeur du CEFODEV ajoute aussi que, ce jeune a surmonté de nombreux défis, pour atteindre son exploit, démontrant une détermination exceptionnelle et un engagement envers l'excellence académique.



C’est pourquoi il appelle à une reconnaissance spéciale par le chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno, et des institutions académiques, de lui accorder une bourse afin qu'il puisse aller poursuivre ses études à l'extérieur. II est important de souligner que le CEFODEV est un centre qui a été créé en 2014, comme une structure de formation dédiée aux personnes vivant avec une déficience visuelle.



En 2018, le CEFODEV est devenu un centre inclusif qui s'occupe aussi de la prise en charge des personnes vulnérables, ainsi que celles vivant avec un handicap.



Profitant de cette occasion, Noubadoum Rimadoum Mayengar a émis le vœu, pour la réalisation de son projet, de voir agrandir son centre afin de pouvoir accueillir un grand nombre d’élèves dans un endroit bien indiqué, pour bien encadrer ces élèves non-voyants, du primaire jusqu'au collège.