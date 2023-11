Tchad : le CEG féminin de Kelo bénéficie de latrines

La réception officielle a eu lieu ce jeudi 23 novembre 2023, dans la cour dudit établissement. C’est le préfet Doud Souleymane Ousmane qui a présidé la cérémonie, en présence du donateur Flavien Ali Tobyo et de quelques responsables de l’éducation, chefs des services déconcentrés de l’Etat et des élèves.



C’est pour répondre aux besoins premiers des élèves du collège féminin de Kelo que Flavien Ali Tobyo, l'actuel directeur général de la SIMATRAC et fils de Kelo, s’est engagé pour construire au profit des collégiennes ces latrines dont le coût global s'élève à 750 000 de FCFA.



Au cours de la cérémonie de réception de cette infrastructure de deux pièces, la directrice dudit collège, Oueinda Deye, a exprimé de vive voix, ses remerciements au donateur. Prenant la parole, Flavien Ali Tobyo, l’auteur de ce geste jette des fleurs au préfet du département de la Tandjilé-Ouest, pour ses implications en faveur du développement.



L’inspecteur départemental de l’Education nationale et de la Promotion civique de la Tandjilé-Ouest, Amos Ampli Mahamat, pour sa part, remercie le directeur de la CIMATRAC, pour la construction de ces latrines. Pour lui, le manque des latrines dans cet établissement scolaire exclusivement féminin entrave l'épanouissement et le bien-être des élèves.



Avant de prononcer son discours, le préfet Doud Souleymane Ousmane a réceptionné officiellement les clés pour les remettre à son tour au responsable du collège bénéficiaire. Il souligne que l’histoire retiendra le nom de ce jeune cadre bienfaiteur, qui a construit ces latrines par ses propres moyens. Il s'engage à fabriquer des tables-bancs pour le collège.



Il faut noter que l’engagement du préfet pour la fabrication des tables-bancs dont le coût s’élève à 250 000 FCFA, viendra rendre les conditions plus favorables à l’apprentissage pour les élèves du collège féminin.