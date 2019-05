Tchad : le CEMGA 2ème adjoint rend hommage à Obed, après avoir échappé à la mort

Le chef d'état-major général des armées 2ème adjoint, général Toufa Abdoulaye Issa, est un miraculé. Il a échappé de peu aux déflagrations de l'explosion d'un engin explosif improvisé (IED) samedi dernier , alors que son convoi terrestre roulait sur la route de Ngouboua, dans la province du Lac pour se rendre dans une base militaire.Cinq autres militaires et le caméraman de la Télé Tchad, Obed Nangmbatinan, ont péri dans l'explosion de la mine qui a été posé par des combattants de l'Etat Islamique en Afrique de l'Ouest, groupe terroriste qui a revendiqué l'attaque dans un communiqué.Le général Toufa Abdoulaye Issa s'est rendu ce mardi au domicile de la famille d'Obed Nangmbatinan, au quartier Digangali dans le 9ème arrondissement, à la tête d'une délégation composée d'officiers de l'armée de l'air, de l'armée de terre, et de la gendarmerie nationale."Ils sont morts pour l'honneur de la nation. Mourir pour son pays est un honneur pour soi-même et pour toute la famille. Obed et les autres soldats tombés sont des martyrs. Moi qui vous parle, j'étais à bord du même véhicule qu'eux. Si je suis vivant, c'est par la volonté de Dieu. Si les autres sont morts, c'est aussi par la volonté de Dieu. J'aurais pu mourir avec eux au même endroit", a déclaré le général Toufa Abdoulaye Issa.Le père du défunt, Mahamat Nguembang, ému, a exprimé son réconfort moral suite aux différents hommages. "Je sens une reconnaissance. C'est un honneur pour mon fils. La valeur intrinsèque de l'homme est reconnue. Le chef d'état-major m'a rassuré de leur soutien pour que la progéniture de mon enfant ne soit pas du reste", a-t-il déclaré.Obed Nangmbatinan a été inhumé ce mercredi. Il est enterré au cimetière de Toukra.